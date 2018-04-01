«Спартак» впервые организовал трансляцию для незрячих болельщиков на против «Тосно». Такая акция использовалась во время Кубка конфедераций

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Спартак - Рубин

«Спартак» организовал тифлокомментарий для незрячих и слабовидящих болельщиков. Это произошло впервые в истории клуба.

Перед игрой с «Тосно» в рамках 24-го тура премьер-лиги болельщикам с проблемами со зрением, пришедшим на стадион «Открытие Арена», выдавали наушники. Трансляцию провел комментатор Виталий Павлов.

Тифлокомментарий использовался во время матчей Кубка конфедераций прошлым летом. Подобная практика будет применяться и на играх ЧМ-2018.

Напомним, матч «Спартак» — «Тосно» завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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