«Спартак» — в первой корзине Лиги чемпионов

Чемпион России «Спартак» в следующем сезоне примет участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Красно-белые перед жеребьевкой займут место в первой корзине как лучшая команда седьмой страны в таблице коэффициентов УЕФА.

Также места в первой корзине получат чемпионы Испании («Барселона» или «Реал»), Германии («Бавария»), Англии («Челси» или «Тоттенхэм»), Италии («Ювентус», «Рома» или «Наполи»), Португалии («Бенфика» или «Порту») и Франции («Монако» или «ПСЖ»). Последнюю вакансию займет победитель Лиги чемпионов или чемпион Украины «Шахтер», если лучшая команда этого сезона ЛЧ выиграет свой чемпионат.

Отметим, остальные корзины группового турнира Лиги чемпионов формируются по клубному коэффициенту УЕФА.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»