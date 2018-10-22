«Спартак» уволил Массимо Карреру, «Реал» провел переговоры с агентом Антонио Конте, стали известны условия жизни в СИЗО Александра Мамаева и Павла Кокорина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 октября.
1. Массимо Каррера покинул пост тренера «Спартака»
Денис Глушаков и Андрей Ещенко возвращаются в основу.
2. Стали известны подробности проживания в СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева
Игроки содержатся в отдельном корпусе, но не лишены всех тягот пребывания в изоляторе.
3. Златан Ибрагимович может стать игроком «Реала» зимой
Шведский бомбардир зимой станет свободным агентом.
4. Президент «Барселоны» не хочет видеть Неймара в команде
Жозеп Бартомеу высказался по поводу вероятного возвращения бразильца.
5. «Реал» провел переговоры с агентом Антонио Конте
Хулен Лопетеги все ближе к отставке.
Фото: Сергей Дроняев