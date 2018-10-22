«Спартак» уволил Массимо Карреру, «Реал» провел переговоры с агентом Антонио Конте, стали известны условия жизни в СИЗО Александра Мамаева и Павла Кокорина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 октября.

1. Массимо Каррера покинул пост тренера «Спартака»

Денис Глушаков и Андрей Ещенко возвращаются в основу.

2. Стали известны подробности проживания в СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева

Игроки содержатся в отдельном корпусе, но не лишены всех тягот пребывания в изоляторе.

3. Златан Ибрагимович может стать игроком «Реала» зимой

Шведский бомбардир зимой станет свободным агентом.

4. Президент «Барселоны» не хочет видеть Неймара в команде

Жозеп Бартомеу высказался по поводу вероятного возвращения бразильца.

5. «Реал» провел переговоры с агентом Антонио Конте

Хулен Лопетеги все ближе к отставке.

Фото: Сергей Дроняев

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