«Спартак» усилится замбийским нападающим?

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

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«Красно-белые» могут подписать еще одного игрока. Им должен стать 20-летний форвард молодежной сборной Замбии Фэшн Сакала.

Нападающий провел со «Спартаком-2» двухнедельный просмотр на кипрских сборах. Сакала впечатлил тренерский штаб «красно-белых» и в ближайшее время должен подписать контракт на четыре года.

Сейчас Фэшн покинул расположение «Спартака-2» и вернулся в Замбию.

20-летний игрок замбийской молодежки Фэшн Сакала играет за клуб «Занако» и считается одним из самых перспективных футболистов в стране.

Фото: Global Look Press

Источник: Zambian Football

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Владимир Шевелев

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