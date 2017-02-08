«Спартак» усилится замбийским нападающим?

«Красно-белые» могут подписать еще одного игрока. Им должен стать 20-летний форвард молодежной сборной Замбии Фэшн Сакала.

Нападающий провел со «Спартаком-2» двухнедельный просмотр на кипрских сборах. Сакала впечатлил тренерский штаб «красно-белых» и в ближайшее время должен подписать контракт на четыре года.

Сейчас Фэшн покинул расположение «Спартака-2» и вернулся в Замбию.

20-летний игрок замбийской молодежки Фэшн Сакала играет за клуб «Занако» и считается одним из самых перспективных футболистов в стране.

Фото: Global Look Press

Источник: Zambian Football