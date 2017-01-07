«Спартак» требует выпллаты компенсации с «Фламенго» за трансфер Ромуло

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Ромуло

Руководство московского «Спартака» приостановило переговоры с бразильским «Фламенго» по поводу трансфера Ромуло. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Представители красно-белых и агент спортсмена не сумели договориться о досрочном расторжении контракта между сторонами. Теперь москвичи требуют с «Фламенго» выплаты компенсации за трансфер.

Ранее сообщалось, что южноамериканский хавбек вернется на родину в ближайшее время. По информации журналистов, Ромуло должен был присоединиться к «стервятникам» 11 января.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: GloboEsporte
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