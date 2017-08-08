«Спартак» сделал официальное предложение «Гремио» по трансферу Луана

Автор: Дмитрий Темников 0

Луан

Руководство «Спартака» продолжает переговоры с «Гремио». Москвичи собираются приобрести нападающего бразильцев Луана.

По некоторым данным, красно-белые готовы заплатить 20 миллионов евро за 24-летнего игрока. Руководство «Гремио» пока не приняло окончательного решения по поводу предложения. Напомним, появились слухи о прибытии Луана в столицу России уже в конце этой недели: южноамериканец должен пройти медобследование в команде.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии форвард провел 21 встречу, забив 13 голов и сделав 6 результативных передач. Луан стал победителем Олимпийских Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе национальной сборной желто-зеленых.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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