«Спартак» рассматривает в качестве усиления 18-летнего игрока сборной Конго

Атакующий полузащитник албанской «Тираны» Мервель Ндоки попал в сферу интересов «Спартака». 18-летний игрок сборной Конго может сыграть слева и в центре полузащиты.

18-летний игрок сборной Конго играет слева и в центре полузащиты, он привлек внимание скаутов скоростью, дриблингом и видением поля. «Спартак» рассматривает Ндоки в качестве альтернативы Жано Ананидзе.

В текущем розыгрыше чемпионата Албании Ндоки провел 15 матчей, забил 4 гола и получил 2 желтые карточки. «Тирана» знает об интересе к игроку со стороны разных клубов, но хочет удержать его до лета.

Агент футболиста Шкумбин Кормемети подтвердил наличие интереса со стороны «Спартака»: «Когда я привез Мервеля в Албанию в него никто не верил. Но он показал себя с лучшей стороны и всех удивил. Уверен, Ндоки может играть в топ-команде из России и «Спартак» действительно следит за ним. Но это скорее вопрос на перспективу», — заявил Кормемети.

Фото: официальный сайт «Тираны»

Источник: Матч ТВ