«Спартак» пытается приобрести Мамаду Сако

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может продолжить карьеру в России. «Спартак» в последние дни ведет активные попытки заполучить игрока.

Сако готов перейти в «Спартак», поскольку красно-белые предлагают ему выгодный личный контракт. Также на игрока претендуют «Фенербахче», «Галатасарай», «Марсель» и «Лион».

Сако не выступал за «Ливерпуль» в официальных матчах с апреля прошлого года, когда был дисквалифицирован за употребление допинга. Летом игрок был оправдан, но позже Клопп отстранил его от тренировок за нарушение дисциплины.

В «Ливерпуле» 26-летний защитник играет с 2013 года. Его действующий контракт истекает летом 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Le 10 Sport