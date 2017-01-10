«Спартак» пытается приобрести Мамаду Сако

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Сако

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может продолжить карьеру в России. «Спартак» в последние дни ведет активные попытки заполучить игрока. 

Сако готов перейти в «Спартак», поскольку красно-белые предлагают ему выгодный личный контракт. Также на игрока претендуют «Фенербахче», «Галатасарай», «Марсель» и «Лион».

Сако не выступал за «Ливерпуль» в официальных матчах с апреля прошлого года, когда был дисквалифицирован за употребление допинга. Летом игрок был оправдан, но позже Клопп отстранил его от тренировок за нарушение дисциплины.

В «Ливерпуле» 26-летний защитник играет с 2013 года. Его действующий контракт истекает летом 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Le 10 Sport

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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