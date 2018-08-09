«Спартак» проиграл ПАОКу, Тибо Куртуа стал игроком «Реала», форвард латвийского клубы был похищен. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 августа.

1. «Спартак» проиграл ПАОКу в матче квалификации Лиги чемпионов. 

«Красно-белые» вели со счетом 2:0.

2. «Челси» согласовал с «Реалом» трансфер Тибо Куртуа.

Лондонский клуб уже нашел замену бельгийцу в Испании.

3. Александр Головин получил травму и передвигается на костылях.

Футболист уже прокомментировал свое состояние.

4. Латвийский клуб «Вентспилс» рассказал, что форвард команды был похищен

Аделеке Акиньеми был похищен с целью получения финансовой наживы от его продажи.

5. Поль Погба сообщил одноклубникам, что хочет уйти из «МЮ».

На игрока претендует «Барселона», но англичане отклонили запрос сине-гранатовых.

Фото: Global Look Press

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