«Спартак» проиграл ПАОКу, Тибо Куртуа стал игроком «Реала», форвард латвийского клубы был похищен. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 августа.
1. «Спартак» проиграл ПАОКу в матче квалификации Лиги чемпионов.
«Красно-белые» вели со счетом 2:0.
2. «Челси» согласовал с «Реалом» трансфер Тибо Куртуа.
Лондонский клуб уже нашел замену бельгийцу в Испании.
3. Александр Головин получил травму и передвигается на костылях.
Футболист уже прокомментировал свое состояние.
4. Латвийский клуб «Вентспилс» рассказал, что форвард команды был похищен.
Аделеке Акиньеми был похищен с целью получения финансовой наживы от его продажи.
5. Поль Погба сообщил одноклубникам, что хочет уйти из «МЮ».
На игрока претендует «Барселона», но англичане отклонили запрос сине-гранатовых.
Фото: Global Look Press