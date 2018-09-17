«Спартак» проиграл «Ахмату», Дуглас Коста плюнул в лицо сопернику, Роналду забил первый гол за «Юве». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Ахмат» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 23 апреля 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 сентября.

1. Два гола Ерохина помогли «Зениту» победить у «Оренбурга», «Краснодар» разгромил «Анжи», «Спартак» уступил «Ахмату» в домашних стенах, 

Премьер-лига. 7-й тур.

2. Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо игроку «Сассуоло»

Чуть ранее Коста отделался желтой карточкой за то, что боднул головой все того же Франческо на глазах у рефери.

3. Криштиану Роналду забил первый гол за «Ювентус»

Роналду не мог отличиться в трех первых турах серии А и нанес 28 ударов.

4. Златан Ибрагимович акробатическим ударом забил 500-й гол в карьере

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матче MLS, в котором отметился 17 забитыми мячами.

5. «Бавария» накажет Франка Рибери

Полузащитник покинул стадион до окончания матча с «Байером».

Фото: Сергей Дроняев

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