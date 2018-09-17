«Спартак» проиграл «Ахмату», Дуглас Коста плюнул в лицо сопернику, Роналду забил первый гол за «Юве». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 сентября.
1. Два гола Ерохина помогли «Зениту» победить у «Оренбурга», «Краснодар» разгромил «Анжи», «Спартак» уступил «Ахмату» в домашних стенах,
Премьер-лига. 7-й тур.
2. Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо игроку «Сассуоло»
Чуть ранее Коста отделался желтой карточкой за то, что боднул головой все того же Франческо на глазах у рефери.
3. Криштиану Роналду забил первый гол за «Ювентус»
Роналду не мог отличиться в трех первых турах серии А и нанес 28 ударов.
4. Златан Ибрагимович акробатическим ударом забил 500-й гол в карьере
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матче MLS, в котором отметился 17 забитыми мячами.
5. «Бавария» накажет Франка Рибери
Полузащитник покинул стадион до окончания матча с «Байером».
Фото: Сергей Дроняев