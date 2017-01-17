«Спартак» продлил контракт с Сальваторе Боккетти

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Сальваторе Боккетти

Руководство московского «Спартака» продлило соглашение с защитником клуба Сальваторе Боккетти. Об этом сообщил сам итальянец.

Несколько минут назад 30-летний футболист написал в своем аккаунте Instagram: «Я очень рад сообщить, что продлил свой контракт со «Спартаком». Подробности сделки не сообщаются.

Напомним, контракт между итальянским игроком и красно-белыми истекал в конце июня. В нынешнем сезоне РФПЛ защитник сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный инстаграм Сальваторе Боккетти

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