«Спартак» продлил контракт с Сальваторе Боккетти

Руководство московского «Спартака» продлило соглашение с защитником клуба Сальваторе Боккетти. Об этом сообщил сам итальянец.

Несколько минут назад 30-летний футболист написал в своем аккаунте Instagram: «Я очень рад сообщить, что продлил свой контракт со «Спартаком». Подробности сделки не сообщаются.

Напомним, контракт между итальянским игроком и красно-белыми истекал в конце июня. В нынешнем сезоне РФПЛ защитник сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный инстаграм Сальваторе Боккетти