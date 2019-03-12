«Спартак» пригласил Массимо Карреру на матч с «Зенитом»

Матч состоится 17 марта на «Открытие Арене». Экс-тренер «красно-белых» на данный момент находится в Москве.

Московский «Спартак» пригласил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» в президентскую ложу стадиона «Открытие Арена».

11 марта Каррера прилетел в Москву. Итальянский специалист отметил, что посетил Россию, чтобы увидиться с друзьями. Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали первый за 16 лет титул чемпиона России, а также одолели «Локомотив» в матче за Суперкубок страны.

Матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Спартак» набрал 32 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (40) располагается на первом месте в таблице чемпионата России.

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Источник: оф. сайт ФК «Спартак»