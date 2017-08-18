Оборона требует укрепления. Московский «Спартак» претендует на защитника «Ромы» Жуана Жезуса.

«Красно-белые» перешли к кандидатуре бразильца после неудачных переговоров по трансферу Эсекьеля Гарая из «Валенсии». Отмечается, что итальянский клуб может отпустить своего футболиста за 10 миллионов евро.

Жезус провел 4 игры за национальную команду. В минувшем сезоне защитник сыграл 33 матча. Ранее футболист защищал цвета миланского «Интера», сыграв 142 встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: Transfermarketweb

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»