«Спартак» претендует на защитника «Ромы»

Автор: Владимир Шевелев 0

Жуан Жезус

Оборона требует укрепления. Московский «Спартак» претендует на защитника «Ромы» Жуана Жезуса.

«Красно-белые» перешли к кандидатуре бразильца после неудачных переговоров по трансферу Эсекьеля Гарая из «Валенсии». Отмечается, что итальянский клуб может отпустить своего футболиста за 10 миллионов евро.

Жезус провел 4 игры за национальную команду. В минувшем сезоне защитник сыграл 33 матча. Ранее футболист защищал цвета миланского «Интера», сыграв 142 встречи.

Фото: Global Look Press
Источник: Transfermarketweb

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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