«Спартак» предложил 15 миллионов евро за Стевана Йоветича

Московский «Спартак» продолжает искать возможности усиления атакующей линии. «Красно-белые» уже связались с миланским «Интером» по поводу покупки Стевана Йоветича.

Руководство «Спартака» готово заплатить за 27-летнего черногорца 15 миллионов евро, а самому игроку предложить зарплату 3,5 миллионов евро в год.

Йоветич играет за «Интер» с 2015 года. На протяжении своей карьеры футболист также выступал за «Партизан», «Фиорентину», «Манчестер Сити». За сборную Черногории Стеван играет с 2007 года, он провел за национальную команду 40 матчей и забил 16 мячей.

В нынешнем сезоне Йоветич принял участие в пяти матчах Серии А, проведя на поле всего 67 минут. Результативными действиями нападающий не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: ITA Sport Press