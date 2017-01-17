«Спартак» подписал контракт с Луисом Адриано

Нападающий итальянского «Милана» Луис Адриано в понедельник вечером прилетел в Москву и подписал контракт со «Спартаком». Бразилец стал четвертым новичком красно-белых этой зимой и достался им бесплатно.

Сегодня Луис Адриано подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу с 25 января 2017 года.

Московский «Спартак» пополнился четвертым новичком в текущее межсезонье. Вслед за молодыми игроками пермского «Амкара» Александром Селиховым и Георгием Джикия, принципиальная договоренность с которыми была достигнута еще в конце прошлого года, а также Александром Самедовым, о чьем переходе из «Локомотива» было объявлено в понедельник днем, красно-белые оформили отношения с бразильским нападающим итальянского «Милана» Луисом Адриано.

Он стал первым легионером в зимней дозаявочной кампании москвичей: остальные исполнители имеют российское гражданство и вправе играть за российскую сборную. 29-летний Адриано в 2014-2015 годах провел четыре матча за национальную команду Бразилии, а еще раньше выступал за молодежную сборную.

Бразилец родился 12 апреля 1987 года в Порту-Алегри. Выступал за местный «Интернасьонал», с которым в 2006 году стал победителем клубного чемпионата мира.

В 2007 году нападающего пригласил донецкий «Шахтер», с которым он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза — Кубок Украины, столько же — Суперкубок Украины, а в сезоне-2008/2009 — Кубок УЕФА.

В сезоне-2013/2014 бразилец стал лучшим снайпером чемпионата Украины, забив 20 голов. Всего он провел за «Шахтер» 266 матчей, отличился 128 раз и является лучшим бомбардиром клуба всех времен. Кроме того, в 2014 году нападающий повторил снайперский рекорд группового этапа Лиги чемпионов, записав на свой счет 9 голов.

В июле 2015 года форвард был продан в «Милан» из украинского «Шахтера» за 8 миллионов евро, однако своим в Италии так и не стал, сначала довольствовался ролью игрока замены, а затем и вовсе прочно осел в глухом запасе. В общей сложности Адриано провел за красно-черных 33 матча и забил 4 мяча.

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Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: официальный сайт «Спартака»