«Спартак» побил антирекорд по разгромным поражениям в чемпионском сезоне

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Томь» — 1:0. Москва. «Открытие Арена». 6 мая 2017 г.

«Спартак» в заключительном туре РФПЛ уступил на выезде тульскому «Арсеналу» (0:3) и установил антирекорд. Столичный клуб потерпел третье разгромное поражение в сезоне.

Красно-белые потерпели третье крупное поражение в прошедшем турнире, установив антирекорд для чемпионских сезонов. Ранее в премьер-лиге-2016/17 «Спартак» проиграл 0:4 «Крыльям Советов» и 0:3 — «Ростову».

Предыдущий антирекорд принадлежал «Рубину», который в золотом сезоне-2008 уступил «Спартаку» (0:3) и ЦСКА (0:4).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт день за днем

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