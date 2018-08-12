«Спартак» победил «Анжи», ЦСКА разошелся миром с «Енисеем», Жерар Пике прощается со сборной Испании. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 августа.
1. Премьер-лига. 3-й тур. «Спартак» победил «Анжи»
«Енисей» и ЦСКА поделили очки, «Крылья Советов» обыграли «Ростов».
2. Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании
В послужном списке защитника – 103 матча и 5 голов в футболке «красной фурии».
3. «Севилья» арендовала Андре Силву у «Милана» с правом выкупа
Прошлым летом португалец был куплен у «Порту» за 38 млн евро.
4. Артем Дзюба может перейти в «Галатасарай» или «Бешикташ»
Российским форвардом интересуются в Турции.
5. Массимо Каррера – о переходе в «Спартак» Романа Еременко: «Это была идея Федуна»
При этом итальянский специалист уточнил, что трансфер не был ему навязан.
Фото: Global Look Press