«Спартак» переиграл «Ахмат», сборная России встретится с Аргентиной и Испанией, Брюс Арена покинул сборную США. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 октября.

1. Премьер-лига. 13-й тур. «Спартак» переиграл «Ахмат»

Красно-белые одержали пятую победу в сезоне

2. Сборная России встретится с Аргентиной и Испанией

В ноябре российская команда проведет два заключительных контрольных матча в 2017 году

3. Брюс Арена покинул пост главного тренера сборной США после невыхода на ЧМ-2018

Второе пришествие американца в национальную команду оказалось неудачным

4. Андрея Аршавина бросила жена

Брак футболиста с Алисой Казьминой продержался чуть больше года

5. Бывший нападающий «Зенита» стал игроком «Герты»

Немецкий клуб подписал ставшего свободным агентом Максимилиана Проничева

Фото: Сергей Дроняев

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