«Спартак» переиграл «Ахмат», сборная России встретится с Аргентиной и Испанией, Брюс Арена покинул сборную США. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 октября.
1. Премьер-лига. 13-й тур. «Спартак» переиграл «Ахмат»
Красно-белые одержали пятую победу в сезоне
2. Сборная России встретится с Аргентиной и Испанией
В ноябре российская команда проведет два заключительных контрольных матча в 2017 году
3. Брюс Арена покинул пост главного тренера сборной США после невыхода на ЧМ-2018
Второе пришествие американца в национальную команду оказалось неудачным
4. Андрея Аршавина бросила жена
Брак футболиста с Алисой Казьминой продержался чуть больше года
5. Бывший нападающий «Зенита» стал игроком «Герты»
Немецкий клуб подписал ставшего свободным агентом Максимилиана Проничева
Фото: Сергей Дроняев