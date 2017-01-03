«Спартак» отклонил очередное предложение «Трабзонспора» о трансфере Ивелина Попова, но переговоры продолжаются. «Трабзонспор» сохраняет интерес к полузащитнику «Спартака» и рассчитывает заполучить болгарина уже в январе.

«Трабзонспор» предложил «Спартаку» за болгарского футболиста 3 миллиона евро и был готов платить полузащитнику 1,6 миллиона евро в год, однако «красно-белых» не устроили предложенные условия. Переговоры не завершены. Ожидается, что ситуация вокруг возможного трансфера разрешится в ближайшие 3-4 дня.

Сам Ивелин Попов ранее заявил, что не намерен перебираться в Турцию и хочет остаться в «Спартаке»

Ивелин Попов принял участие в 12 матчах «Спартака» в чемпионате России 2016/17, забил 2 гола и получил 5 желтых карточек. Болгарин не провел ни одного матча от начала до конца.

Фото: Global Look Press

Источник: Takvim