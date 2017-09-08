«Спартак» отказался от покупки Канунникова из-за возможного суда

«Спартак» отказался от покупки нападающего «Рубина» Максима Канунникова, когда узнал о возможном судебном разбирательстве. Об этом рассказал главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера.

«Изначально Канунников должен был стоить 1 миллион евро. Но в контракте был какой-то странный пункт, который повышал цену до 5 миллионов, поэтому мы просто оставили эту тему.

Канунников мог бы принести пользу в качестве замены Зобнину. Но когда я узнал об этом пункте и возможном судебном разбирательстве, то отказался от сделки», — сказал Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»