«Спартак» отказался от покупки Канунникова из-за возможного суда

Автор: Владимир Шевелев 0

Максим Канунников

«Спартак» отказался от покупки нападающего «Рубина» Максима Канунникова, когда узнал о возможном судебном разбирательстве. Об этом рассказал главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера.

«Изначально Канунников должен был стоить 1 миллион евро. Но в контракте был какой-то странный пункт, который повышал цену до 5 миллионов, поэтому мы просто оставили эту тему.

Канунников мог бы принести пользу в качестве замены Зобнину. Но когда я узнал об этом пункте и возможном судебном разбирательстве, то отказался от сделки», — сказал Каррера.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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