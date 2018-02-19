«Спартак» основной претендент на полузащитника «Торино»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В ближайшее время может решиться судьба полузащитника «Торино» Адема Ляича, которым интересуются некоторые клубы. Основным претендентом на хавбека является «Спартак».

Предполагаемая цена трансфера составляет € 7-8 млн, при этом существует вероятность, что в борьбу за Ляича может вступить клуб из MLS.

«Спартак» действительно изучает возможность приобретения Ляича, которого в клубе рассматривают как одного из кандидатов на замену Квинси Промесу в случае его ухода.

Напомним, в текущем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах Серии А, 15 из них отыграно в стартовом составе, Льяич забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Gazzettadiparma

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