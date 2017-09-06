«Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей – его болельщики нанесли ущерб стадиону «Зенита»

Автор: Евгений Морозов 0

Крестовский 3

6 сентября на заседании КДК РФС были вынесены несколько решений. «Спартак» был оштрафован за поведение болельщиков.

По итогам матча 4-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (5:1), проходившего на стадионе «Санкт-Петербург»

В соответствии со статьей 117 дисциплинарного регламента РФС, постановлением правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за причинение зрителями имущественного вреда объекту спорта  – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 25 000 рублей.

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный сайт РФС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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