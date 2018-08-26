«Спартак» обыграл «Динамо», Криштиану Роналду повысил стоимость акций «Ювентуса», Уго Льориса могут лишить капитанской повязки в «Тоттенхэме». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 25 августа 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 августа.

1. Премьер-лига. 5-й тур. «Спартак» победил динамовцев, ЦСКА не сумел обыграть «Рубин», «Урал» обыграл «Ахмат».

2. Акции «Ювентуса» выросли на 55,15%.

Все из-за трансфера Криштиану Роналду.

3. «Тоттенхэм» может лишить Уго Льориса капитанской повязки.

Француза застукали за вождением в нетрезвом виде.

4. Кристиан Эриксен требует у «Тоттенхэма» зарплату на уровне Харри Кейна.

Переговоры клуба и игрока длятся уже полгода.

5. Весан Компани стал 4-м игроком в истории «Манчестер Сити», который провел 250 игр за клуб.

Игрок достиг такой отметки в матче против «Вулверхэмптона».

Фото: Сергей Дроняев

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