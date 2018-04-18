«Спартак» обновил трибуну на стадионе в честь 96-летия клуба

«Спартак» обновил центральную трибуну стадиона «Открытие Арена» в честь 96-летия клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды в официальном «твиттере» красно-белых.

«К 96-летию «Спартака» обновили «Открытие Арену». Красно-белые, давайте отпразднуем наш день рождения все вместе. Приходите завтра, поддержите команду в полуфинале Кубка России», — говорится в твиттере «Спартака».

Уже сегодня «Спартак» встретится с «Тосно» в полуфинале Кубка России. Матч пройдет в Москве, на стадионе «Открытие Арена». Начало в 18:30 мск.

К 96-летию «Спартака» обновили @otkritiearena 🏟👌 Красно-белые, давайте отпразднуем наш день рождения все вместе. 💫👏

Приходите завтра, поддержите команду в полуфинале Кубка России. 🏆🇷🇺 Вперед, #Спартак ! 🔴⚪ pic.twitter.com/2IkNXLij7D — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 апреля 2018 г.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный «твиттер» ФК «Спартак» Москва

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1