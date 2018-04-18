«Спартак» обновил трибуну на стадионе в честь 96-летия клуба

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Открытие Арена, Спартак

«Спартак» обновил центральную трибуну стадиона «Открытие Арена» в честь 96-летия клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды в официальном «твиттере» красно-белых.

«К 96-летию «Спартака» обновили «Открытие Арену». Красно-белые, давайте отпразднуем наш день рождения все вместе. Приходите завтра, поддержите команду в полуфинале Кубка России», — говорится в твиттере «Спартака».

Уже сегодня «Спартак» встретится  с «Тосно» в полуфинале Кубка России. Матч пройдет в Москве, на стадионе «Открытие Арена». Начало в 18:30 мск.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный «твиттер» ФК «Спартак» Москва

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