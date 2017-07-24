«Спартак» не хочет платить Денису Глушакову 3 миллиона евро в год по новому контракту

СМИ сообщают о подробностях в переговорах между капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым и руководством клуба. Стороны не могут договориться по поводу продления взаимного сотрудничества.

Полузащитник хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год, но красно-белые не согласны на такую сумму. Руководство чемпионов России готовы платить 30-летнему футболисту до 2,5 миллионов евро.

В московскую команду Глушаков перешел в 2013 году. Действующее соглашение с хавбеком рассчитано до 2019 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ФАН