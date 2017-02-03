«Спартак» не будет покупать игрока «Спарты» Вячеслава Караваева

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Вячеслав Караваев

Руководство  «Спартака»  не будет делать предложение пражской «Спарте»  о приобретении прав на защитника Вячеслава Караваева. Об этом сообщают СМИ.

Ранее  появилась информация о том, что «Спартак» готов сделать запрос в «Спарту» относительно выкупа прав на 21-летнего защитника.

«Руководство клуба и тренерский штаб «Спартака» действительно следили за выступлениями Караваева в последнее время, но в итоге отказались от идеи приобретения игрока. На данный момент наиболее вероятный новичок в составе красно-белых — защитник «Анжи» Георгий Тигиев», — сказал источник.

В период с 2013 по 2016 год Караваев выступал в составе ЦСКА, после чего права на игрока были выкуплены пражской «Спартой». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в составе чешской команды, в которых забил два мяча.

 В текущем сезоне 21-летний Тигиев принял участие в 16 матчах в составе «Анжи».

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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