«Спартак» назвал тренерский штаб Олега Кононова

Автор: Евгений Морозов 0

Олег Кононов

Пресс-служба «Спартака» объявила имена специалистов, которые вошли в тренерский штаб нового главного тренера команды Олега Кононова. Состав потерпел значительные изменения.

«Ассистентом главного тренера стал 36-летний Сергей Кузнецов.

С вратарями красно-белых теперь работает 44-летний румынский специалист Даниэль Тудор.

Пост тренера-аналитика занял 23-летний Михаил Кожевников.

За физическую подготовку красно-белых отвечают 47-летние испанец Сантьяго Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос.

Продолжает работу в команде тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, а его коллега Дмитрий Цыняка вернулся в Академию», – говорится в сообщении клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Спартак»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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