«Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Шанхай СИПГ»

Автор: Евгений Морозов 0

Спартак фанаты

Чуть более часа осталось до начала товарищеского матча между «Спартаком» и «Шанхай СИПГ». Главный тренер красно-белых Массимо Каррера определился с футболистами, которые выйдут на поле с первых минут.

Вратарь: Александр Селихов.
Защитники: Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Марко Петкович.
Полузащитники: Денис Глушаков, Александр Самедов, Марио Пашалич, Лоренцо Мельгарехо, Квинси Промес.
Нападающий: Луис Адриано.

Запасные: Александр Максименко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Фернандо, Николай Рассказов, Залимхан Бакаев, Роман Зобнин, Зе Луиш, Педро Роша, Сергей Еременко.

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный «Твиттер» ФК «Спартак» Москва

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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