«Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Шанхай СИПГ»

Чуть более часа осталось до начала товарищеского матча между «Спартаком» и «Шанхай СИПГ». Главный тренер красно-белых Массимо Каррера определился с футболистами, которые выйдут на поле с первых минут.
Вратарь: Александр Селихов.
Защитники: Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Марко Петкович.
Полузащитники: Денис Глушаков, Александр Самедов, Марио Пашалич, Лоренцо Мельгарехо, Квинси Промес.
Нападающий: Луис Адриано.
Запасные: Александр Максименко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Фернандо, Николай Рассказов, Залимхан Бакаев, Роман Зобнин, Зе Луиш, Педро Роша, Сергей Еременко.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный «Твиттер» ФК «Спартак» Москва