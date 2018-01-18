«Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Шанхай СИПГ»

Чуть более часа осталось до начала товарищеского матча между «Спартаком» и «Шанхай СИПГ». Главный тренер красно-белых Массимо Каррера определился с футболистами, которые выйдут на поле с первых минут.

Вратарь: Александр Селихов.

Защитники: Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Марко Петкович.

Полузащитники: Денис Глушаков, Александр Самедов, Марио Пашалич, Лоренцо Мельгарехо, Квинси Промес.

Нападающий: Луис Адриано.

Запасные: Александр Максименко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Фернандо, Николай Рассказов, Залимхан Бакаев, Роман Зобнин, Зе Луиш, Педро Роша, Сергей Еременко.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный «Твиттер» ФК «Спартак» Москва