«Спартак» намерен усилиться 21-летним защитником «Анжи» Георгием Тигиевым

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев может стать игроком московского «Спартака». Испытывающий финансовые проблемы «Анжи» вынужден продавать своих сильнейших игроков, однако Тигиев может доиграть сезон в махачкалинском клубе, находясь в аренде.

По информации источника, 21-летний футболист может провести остаток сезона в махачкалинском клубе, будучи отданным в аренду.

Испытывающий финансовые проблемы «Анжи» продает своих сильнейших игроков. Кандидат в сборную России левый защитник Георгий Тигиев вероятно перейдет в «Спартак». Возможен вариант аренды Тигиева в «Анжи» до конца сезона.

Воспитанник североосетинского футбола Георгий Тигиев выступал за московское «Торпедо», а в 2015 перешел в махачкалинский клуб. В том же 2015 бывший тренер сборной России Фабио Капелло приглашал Георгия на сбор национальной команды. Прошлым летом Тигиевым интересовался «Зенит», однако нынешней зимой фаворитом в борьбе за молодого игрока являются «красно-белые».

Напомним, в конце декабря клуб объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря «Анжи» покинул главный тренер Павел Врба.

Тигиев перешел в «Анжи» в 2015 году. В текущем сезоне 21-летний защитник провел за махачкалинцев в чемпионате России 14 матчей.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: Вести.Ru