«Спартак» может включиться в борьбу за Андреа Раноккиа с «Зенитом»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Андреа Раноккья

В случае провала сделки по приобретению Мамаду Сако красно-белые могут вернуться к кандидатуре итальянского защитника. Англичане хотят получить за игрока порядка 20-22 миллионов евро.

Московский «Спартак» может обставить питерский «Зенит» в вопросе приобретения итальянского защитника миланского «Интера» Андреа Раноккиа.

Красно-белые уже пытались приобрести игрока сборной Италии, хорошо знакомого Массимо Каррере, прошлым летом. Однако тогда «Интер» отказался подавать своего игрока. Теперь, когда итальянцы готовы рассматривать предложения, у «Спартака» появился шанс.

Фото: Global Look Press
Источник: Советский Спорт
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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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