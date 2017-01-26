«Спартак» может включиться в борьбу за Андреа Раноккиа с «Зенитом»

В случае провала сделки по приобретению Мамаду Сако красно-белые могут вернуться к кандидатуре итальянского защитника. Англичане хотят получить за игрока порядка 20-22 миллионов евро.

Московский «Спартак» может обставить питерский «Зенит» в вопросе приобретения итальянского защитника миланского «Интера» Андреа Раноккиа.

Красно-белые уже пытались приобрести игрока сборной Италии, хорошо знакомого Массимо Каррере, прошлым летом. Однако тогда «Интер» отказался подавать своего игрока. Теперь, когда итальянцы готовы рассматривать предложения, у «Спартака» появился шанс.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт Global Look Press