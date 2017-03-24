«Спартак» может приобрести полузащитника «Ювентуса» Квадво Асамоа

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Асамоа

Квадво Асамоа может в скором времени перебраться в Россию. «Спартак» заинтересован в  ганском полузащитнике «Ювентуса».

Тренерский штаб красно-белых видит в 28-летнем универсальном игроке центра поля Квадво Асамоа подходящий вариант укрепления команды. Главный тренер команды Массимо Каррера хорошо знаком с футболистом и весьма высоко оценил его игровые качества.

В текущем сезоне Асамоа провел за итальянский клуб 12 матчей в Серии А, в которых отметился 2 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: ФАН

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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