«Спартак» может приобрести полузащитника «Ювентуса» Квадво Асамоа

Квадво Асамоа может в скором времени перебраться в Россию. «Спартак» заинтересован в ганском полузащитнике «Ювентуса».

Тренерский штаб красно-белых видит в 28-летнем универсальном игроке центра поля Квадво Асамоа подходящий вариант укрепления команды. Главный тренер команды Массимо Каррера хорошо знаком с футболистом и весьма высоко оценил его игровые качества.

В текущем сезоне Асамоа провел за итальянский клуб 12 матчей в Серии А, в которых отметился 2 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН