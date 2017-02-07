«Спартак» может приобрести Мартина Касереса

«Спартак» может заключить контракт с защитником Мартином Касересом. Футболист сейчас находится в статусе свободного агента.

На данный момент 29-летний Касерес пребывает в статусе свободного агента после того как истек срок действия его контракта с туринским «Ювентусом» в июле 2016 года.

Наставник красно-белых Массимо Каррера отлично знаком с Касересом по работе в туринском «Ювентусе». Летом «Спартак» уже проявлял интерес к футболисту, но тогда сделка сорвалась, так как игрок хотел продолжить карьеру в итальянской Серии А.

На футболиста также претендовал «Локомотив», а недавно появилась информация, что защитник близок к переходу в «Саутгемптон». Однако о контракте между футболистом и английским клубом пока не сообщалось и у «Спартака» все еще есть шанс бесплатно заполучить защитника.

Ранее Касерес защищал цвета таких клубов, как «Вильярреал», «Барселона», «Севилья» и «Ювентус». За «Юве» он выступал до конца прошлого сезона. Летом контракт с ним не был продлен, а новый клуб Касерес найти не успел.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт