«Спартак» — «Локомотив». Онлайн матча

На стадионе «Локомотив» в матче за Суперкубок России встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Чемпион страны и обладатель Кубка разыграют первый трофей в сезоне. Еженедельник «Футбол» проведет текстовую трансляцию матча.

11:55 — «Спартак» снова завладел инициативой и даже показалось, что мяч попал в руку Миранчуку в штрафной площади, но судейский свисток молчит.

В первые 10 минут «красно-белые» выглядят активнее своих оппонентов, однако самый опасный момент в матче создал именно «Локомотив». Ворота пока еще распечатаны не были.

09:30 — Фарфан опасно бил головой, но мяч угодил в перекладину. Повезло «Спартаку» сейчас!

07:07 — Фернандо опасно пробил со штрафного, Гильерме неудачно отразил удар, но на подборе первыми оказались игроки «Локомотива»!

04:54 — «Спартак» разыграл красивую комбинацию, Андрей Ещенко врывался в штрафную площадь и заработал первый в матче угловой.

03:15 — первый момент у ворот «Локомотива»! После точного навеса Зе Луиш выиграл верховую борьбу и головой пробил точно в руки Гильерме.

00:00 — стартовый свисток, матч начался! Футбольный сезон 2017/18 официально начался!

Фото: пресс-служба «Спартака»