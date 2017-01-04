«Спартак» интересуется полузащитником «Палермо»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Оскар Хильемарк

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк вскоре может сменить клуб. В 24-летнем шведском футболисте заинтересован московский «Спартак».

За шведского полузащитника «Спартак» готов заплатить € 3 млн, а самому игроку предлагают зарплату в € 1 млн в год. Контракт Оскара с «Палермо» действует до лета 2019 года.

Также интерес к игроку проявляла «Аталанта».

В текущем сезоне Серии А Оскар Хильемарк принял участие в 15 матчах. Результативными действиями игрок не отметился.

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Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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Никита Пронин

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