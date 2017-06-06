«Спартак» интересуется полузащитником «Брюгге» Искьердо

Полузащитник «Брюгге» Хосе Искьердо может продолжить карьеру в России. «Спартак» запросил у бельгийского клуба информацию по трансферу 24-летнего колумбийца.

В приобретении Искьердо также заинтересованы «Милан», «Марсель» и несколько других клубов.

Действующий контракт форварда с «Брюгге» рассчитан на срок до лета 2019 года, бельгийский клуб хочет выручить от продажи игрока в районе 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Искьердо забил 14 голов в 28 матчах чемпионата Бельгии. Его подробную статистику можно изучить здесь.

Фото: ФК «Брюгге»

Источник: France Football