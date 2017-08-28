«Спартак» интересуется Максимом Лестьенном

Бельгийский форвард «Рубина» попал в сферу интересов красно-белых. На субботнем матче «Рубина» против «Тосно» были замечены представители «Спартака».

Кроме москвичей, 25-летнего нападающего хотят видят у себя несколько итальянских клубов. Сам футболист склоняется к возвращению в Европу, однако красно-белые готов предложить за него большую сумму, чем итальянцы. Еще одним фактором в пользу «Спартака» может стать участие клуба Массимо Карреры в Лиге чемпионов. Представители «Рубина» ранее сообщали, что до закрытия трансферного окна команду может покинуть большая группа игроков,чтобы клуб мог соответствовать требованиям финансового fair play.

Напомним, что Максим Лестьенн перешел в «Рубин» летом 2016 года из голландского ПСВ за 10 млн евро. В прошлом сезоне на счету бельгийца оказалось 3 забитых мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

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