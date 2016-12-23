«Спартак» интересуется 19-летним аргентинцем Аскасибаром

Автор: Антон Муша 0 Comments

Сантьяго Аскасибар

Соперниками московского клуба в споре за полузащитника «Эстудиантес» являются «Бенфика» и «Болонья».

Впервые об интересе российских клубов к Сантьяго Аскасибару стало известно в мае 2016 года после его участия в Олимпийских играх в составе сборной Аргентины. Тогда сообщалось о повышенном внимании к хавбеку со стороны «Спартака» и «Рубина». Руководство «Эстудиантес» было готово расстаться с аргентинцем не менее, чем за 7 млн евро.

Аскасибар воспитанник «Эстудиантес», первый матч в аргентинской Примере провел в феврале 2016 года. В текущем сезоне провел за клуб 13 встреч, результативными действиями не отметился. Примечательно, что в команде ему дали прозвище Эль Русо («Русский») за нетипичную для южноамериканцев внешность.

Фото: Global Look Press
Источник: Footballscouting

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Антон Муша

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