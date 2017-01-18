«Спартак» и «Трехгорное» запустили новый проект

18 января 2017 года на стадионе «Открытие Арена» состоялась пресс-конференция, посвященная выпуску коллекционной серии «Трехгорное» — «Звезды «Спартака»» в рамках партнерства между футбольным клубом «Спартак» и Московской Пивоваренной Компанией. В настоящее время наблюдается тенденция, когда упаковка продуктов питания становится своеобразным носителем информации, а учитывая тиражи, может конкурировать с традиционными СМИ. К новому тренду решили обратиться партнеры, а болельщики получили оригинальный подарок.

Новый проект, уходящий корнями в историю, является образовательным и направлен на поддержку российского спорта. Болельщики в популярной и доступной форме смогут узнать еще больше о звездах-легендах футбольного клуба «Спартак-Москва», внесших огромный вклад в историю российского футбола.

На мероприятии выступили Генеральный директор футбольного клуба «Спартак-Москва», трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион России, лучший еврокубковый снайпер в составе клуба Сергей Родионов и его партнер по «Спартаку», чемпион СССР, обладатель самого точного паса среди красно-белых Юрий Гаврилов. Также коммерческий директор ФК «Спартак-Москва» Александр Атаманенко; генеральный директор Московской Пивоваренной Компании Игорь Дементьев; менеджер проекта «Трехгорное» Вячеслав Григорьев.

Напомним, что заключение партнерского контракта между ФК «Спартак-Москва» и Московской Пивоваренной Компанией стало возможным сразу, как только произошли изменения в законодательстве (Федеральный закон от 21.07.2014 N 235-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О рекламе»). «Спартак» не случайно для партнерства выбрал «Трехгорное». Между брендами много общего: это популярные народные марки, которые активно развиваются и остаются современными каждый день своей истории. Как оказалось, между маркой «Трехгорное» и футбольным клубом удивительно много общего: это и место происхождения — Красная Пресня, и близость к народу — москвичам, и соответствие современным реалиям, новаторство.

Новый проект стал логичным продолжением партнерства в рамках начатого в прошлом году движения #длянастоящихфанатов. В разные годы цвета «Спартака» защищали воистину великие футболисты, которые внесли огромный вклад в историю отечественного и мирового футбола. Братьев Старостиных, Анатолия Ильина, Анатолия Исаева, Игоря Нетто, Алексея Парамонова, Фёдора Черенкова и многих других спартаковцев помнят и любят все настоящие любители футбола нашей страны. Проект «Трехгорное» — «Звезды “Спартака”» сможет напомнить старшему поколению о кумирах их молодости, а молодому — рассказать о «звездах» над ромбом «Спартака», ведь каждая звезда — это победы клуба. Идея реализовалась в познавательную коллекционную серию с популярным продуктом. Над ней работали с июня 2016 года. Буквально на днях выпущены 4 коллекционных банки, на каждой из которых изображен легендарный футболист ФК «Спартак-Москва», имеющий свой титул ЛУЧШЕГО в рядах «Спартака». Это Никита Симонян — лучший бомбардир, Юрий Гаврилов — обладатель лучшего паса, Ринат Дасаев — лучший вратарь, Сергей Родионов — лучший еврокубковый снайпер.

Дизайн разработан брендинговым агентством Dutch Design House. На банках с фоном в виде кирпичной стены расположены изображения звезд-легенд в технике граффити, тексты с интересными историческими фактами, высказывания основателей и легендарных тренеров клуба, а также фольклорная спартаковская речёвка. Каждая банка серии имеет свой уникальный порядковый номер на дне. В одной стандартной упаковке из 12 банок представлено сразу несколько разных дизайнов, поэтому в каждой точке продаж вы сможете найти ряд разных банок для коллекции. Это важно и для продавца, и для покупателя. Планируется расширение серии и выпуск новых сюжетов в течение всего 2017 года, чтобы настоящие фанаты узнали как можно больше о звездах красно-белого клуба.

Первая партия уникального пива «Трехгорное» — «Звезды «Спартака» выпущена тиражом 200 000 единиц продукции и в январе появится в различных точках продаж по всей России. Всего в планах Московской Пивоваренной Компании — выпустить за год от 1 до 5 миллионов банок, так что в ближайшее время болельщики смогут найти на полках магазинов пиво марки «Трехгорное» с изображениями героев российского футбола из красно-белого клуба.

«Не буду скрывать, пиво – один из моих любимых напитков. После тяжелого матча ни что так не расслабляет и не утоляет жажду, как бокал хорошего пива. Поэтому был вдвойне рад, узнав о том, что футбольный клуб «Спартак-Москва», которому я отдал лучшие годы своей жизни, в свое время подписал контракт с Московской Пивоваренной Компанией. Но, признаюсь откровенно, и представить себе не мог, что к любителям этого демократичного напитка попадет баночка с моим изображением. К слову, о том, что я не равнодушен к пиву, знали в команде все. Не только игроки, но и наш главный тренер Константин Иванович Бесков. И порой не придавал этому должного значения, поскольку, выкладывался я на тренировках и на поле на все сто процентов», — отметил Юрий Гаврилов.

«Благодаря этому проекту болельщики и потребители пива смогут совершить путешествие во времени и вспомнить великие имена в российском футболе. На стальных литровых банках пива «Трехгорное» мы разместили много информации, фотографии, и это не единственный наш продукт, когда упаковка становится практически средством массовой информации. В магазинах еще продается лицензионное пиво FAXE с викингом на логотипе и афишей нового российского исторического блокбастера «Викинг», на упаковках «Жигули Барное» были и анонс фильма «Высоцкий», и приглашение на фестиваль «Нашествие». Для потребителей такое размещение информации чрезвычайно удобно, им не нужно специально покупать газеты или искать в интернете, просто покупаешь в магазине пиво – и узнаешь много интересного», — сказал Игорь Дементьев, генеральный директор Московской Пивоваренной Компании.