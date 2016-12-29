«Спартак» и «Милан» договорились по трансферу Луиса Адриано

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Луис Адриано

Московский «Спартак» уладил последние формальности по приобретению 29-летнего нападающего «Милана» Луиса Адриану. О сделке должно быть официально объявлено в ближайшие дни.

Первый вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани сейчас находится в Рио-де-Жанейро, где провел ключевую встречу как с самим футболистом и его агентом, так и с представителями «Спартака».

Бразильский нападающий  присоединится к «красно-белым» на первом зимнем сборе, который начнется 18 января в ОАЭ.

Зарплата нападающего в «Спартаке» составит более 3 миллионов евро, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком наряду с Квинси Промесом. Соглашение, скорее всего, будет подписано на 2,5 года.

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Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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Никита Пронин

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