«Спартак» и «Локомотив» договорились о переходе Александра Самедова

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Александр Самедов

Сегодня встречались представители клубов «Локомотива» и «Спартака». По сообщениям СМИ, обе стороны согласовали переход полузащитника Александра Самедова.  

Стороны договорились не разглашать сумму трансфера. Напомним, ранее стало известно о следующем – в контракте игрока есть сумма отступных (5 миллионов евро), лидер же чемпионата готов был платить не более 3 миллионов.

Также сообщается, что Самедов ранее согласовал контракт со «Спартаком» – срок договора составит 2,5 года, а зарплата — 1,8 миллиона евро в год.

Александр Самедов в этом сезоне забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Р-Спорт
Источник: Спорт-Экспресс

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Никита Пронин

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