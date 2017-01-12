«Спартак» и «Локомотив» договорились о переходе Александра Самедова

Сегодня встречались представители клубов «Локомотива» и «Спартака». По сообщениям СМИ, обе стороны согласовали переход полузащитника Александра Самедова.

Стороны договорились не разглашать сумму трансфера. Напомним, ранее стало известно о следующем – в контракте игрока есть сумма отступных (5 миллионов евро), лидер же чемпионата готов был платить не более 3 миллионов.

Также сообщается, что Самедов ранее согласовал контракт со «Спартаком» – срок договора составит 2,5 года, а зарплата — 1,8 миллиона евро в год.

Александр Самедов в этом сезоне забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Р-Спорт

Источник: Спорт-Экспресс