«Спартак» и «Атлетико Минейро» заблокировали переход Кариоки в китайский клуб

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока не сможет продолжить карьеру в чемпионате Китая. Ныне игрок выступает за «Атлетико Минейро».

«Я действительно мог переехать в Китай: получил оттуда хорошее предложение, но «Атлетико Минейро» владеет только половиной прав на мой трансфер, еще 50% по-прежнему принадлежат «Спартаку». Клубы не смогли договориться. Не могу раскрыть подробности, но сделка не состоялась. Что ж, нужно принять это.

Я очень спокойно отношусь к сложившейся ситуации. Я хочу играть за сборную Бразилии, поэтому мне не нужно срочно переезжать в Китай. Всем доволен в нынешней команде, — рассказал Кариока.

Рафаэл Кариока играл за «Спартак» в 2009 — 2015 годах. Он дважды становился серебряным призером российских первенств. Летом 2015 года красно-белые продали «Атлетико Минейро».

Фото: Global Look Press
Источник: UOL

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

РФПЛ. ЦСКА едет в Самару и другие матчи

Максим Бузникин: «Подписал контракт с «Интером», но испугался, что не вернусь в «Спартак»

Александр Кокорин определился со своим будущим

Добавить комментарий

Войти с помощью: 