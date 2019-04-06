«Спартак» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча

В московском дерби «Спартак» на домашнем стадионе принимает ЦСКА. Текстовая трансляция матча.

Уважаемые любители футбола, приветствуем вас на нашем сайте и предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 22-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА.

1′ Дан стартовый свисток сегодняшней игры. Главный арбитр встречи — Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

5′ Обменялись обоюдными атаками команды. Ахметов сфолил на Луисе Адриано, но судья обошелся без карточек.

7′ Момент у ворот «армейцев»: Адриано на ходу ворвался в штрафную гостей, отпасовал на Ханни, тот пробил, но Акинфеев берет мяч!

10′ Чалов бьет из-за пределов штрафной, но мяч срикошетил от игрока соперника и ушел на угловой.

14′ Зе Луиш открывается под длинную передачу в штрафную ЦСКА, но форвард не успевает принять навес.

19′ Повреждение получает полузащитник «красно-синих» Влашич. Потребовалось вмешательство врачей хорвату.

23′ После подачи Мельгарехо на край штрафной мяч подхватил Ханни, прострелил, но не успевает замкнуть пас Зе Луиш.

29′ После навеса с углового в штрафную «Спартака» мяч прилетел к Фернандесу, тот пробил, но попал в скопление защитников хозяев

34′ Ханни навесил на линию штрафной, и Зе Луиш бьет в падении через себя, но удар идет мимо ворот

40′ Айртон сыграл рукой в центре поля, судья не стал показывать карточку

43′ Атакуют «армейцы», но пока без особого успеха

45′ Перерыв! В первом тайме команды выдали яркую, активную игру, тем не менее, счет в матче открыт не был. Ждем второго тайма

47′ Гол! ЦСКА! после невероятной серии рикошетов и отскоков на линии ворот «Спартака» мяч попадает к Чалову, он пасует на Сигурдссона, и тот вколачивает мяч в сетку! 1:)