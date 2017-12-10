Премьер-лига. 20-й тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Дубль Промеса и гол Пашалича

В последнем матче перед уходом нашего футбола на перерыв «Спартак» принимал самого принципиального оппонента по РФПЛ – столичный ЦСКА. Главное дерби страны решило не только, кто лучшая команда Москвы, но и расставила акценты в борьбе за медали чемпионата России. Еженедельник «Футбол» вел онлайн-трансляцию матча.



Все! «Спартак» победил благодаря дублю Промеса и голу Пашалича на 98-ой минуте!

98:00 — ГООООЛ! 3:0 Пашалич!

92:00 -Березуцкий схлопотал желтую карточку за разговоры.

90:00 — Восемь минут добавлено.

85:00 — Вернблум подтолкнул в спину соперника и был наказан за это желтой карточкой.

80:00 — Обменялись заменами «Спартак» и ЦСКА. Зе Луиш вышел вместо Луиса Адриано. Кучаев поменял Игнашевича.

79:00 — Матч возобновлен! И тут же желтую получает Головин

72:00 — Матч прерван! Болельщики устроили дымовую завесу на стадионе. Игроки отправляются в раздевалки.

70:00 — Очень близки хозяева к третьему голу! Не везет. А ЦСКА выглядит полностью разобранным.

61:00 — 2:0!!! Забивает «Спартак»! Промес — дубль!

53:00 — Мельгарехо был в хорошей позиции для продвижения вперед, но Васин не дал ему обострить ситуацию. Продолжает давить «Спартак».

49:00 -Очень активно начали команды. Борьба проходит на каждом участке поля, но «Спартак» все еще смотрится лучше гостей.

45:00 — Второй тайм стартовал!

В первом тайме «Спартак» переиграл ЦСКА. Несмотря на то что армейцы действовали первым номером, у них в атаке мало что получалось, тогда как красно-белые раз за разом ловили соперников на контратаках и заслуженно вышли вперед. Если бы не мастерство Игоря Акинфеева, счет мог бы быть и больше. Ждем второй тайм!

45:00 — Две минуты добавил судья ко времени первого тайма. Но ничего интересного так и не произошло — ЦСКА так и не смог подобраться к воротам спартаковцев до свистка. Перерыв, счет 1:0 в пользу «Спартака».

42:00 — Арбитр встречи Алексей Николаев остановил матч на пару минут из-за дымовой завесы от пиротехники фанатов.

41:00 — ЦСКА топчется вокруг да около штрафной спартаковцев, слишком мало получается в заключительной фазе у армейцев. Тогда как «Спартак» находит свободные зоны, получается у хозяев разбежаться. Еще один удар в створ от Луиса Адриано, но для Акинфеева он получимлся совсем несложным.

38:00 — Моментище! И опять «Спартак» убежал в отрыв! На этот раз Зобнин слева пролетел по флангу, сместился в центр и сделал тонкий пас на Промеса — тот в ближнем бою не смог переиграть Акинфеева!

35:00 — Завязалась борьба в центре поля, закончившаяся нарушением на Адриано.

31:30 — Опасно!! Снова убежали спартаковцы в котратаку, Глушаков бил с убойной позиции, но в последний момент помешал ему Васин. Еще один угловой ни к чему не привел.

29:00 — Очередной хороший перехват в центре поля совершил Глушаков, через правый фланг пошла атака, которая привела к удару Зобнина — мяч, задев защитника ЦСКА, ушел на угловой. После подачи справа Глушаков пытался пробить, однако его удар заблокировали.

25:00 — Полностью захватил инциативу ЦСКА, «Спартак» глубоко обороняется, но в штрафную красно-синих не пускает и по возможности переходит в скоростные контратаки. Издали попытался выстрелить Бибрас Натхо — мимо цели.

21:00 — Пришли в себя армейцы, пытаютяс продраться в штрафную — пока безуспешно. Головин продрался слева, но его прострел в район 11-метровой отметки адресата не нашла, а последующие попытки пробить оказались неудачными.

20:00 — Витиньо вышел на ударную позицию и пробил метров с 23-х — мяч полетел выше ворот.

16:30 — Попытались огрызнуться игроки ЦСКА, однако «Спартак» пока надежно играет в обороне и не дает соперникам потревожить Селихова.

15:30 — После подачи углового с левого фланга по воротам армейцев бил Сердар Таски, но не попал в правый нижний угол.

12:00 — Продолжают наседать красно-белые, опасный удар из-за пределов штрафной наносил Самедов — Акинфеев на месте.

10:00 — Гол! «Спартак» выходит вперед! Быстрая атака по правому флангу прошла у спартаковцев, Мельгарехо выкатил под удар Адриано и тот пробил в касание — Акинфеев спас, но на добивании оказался Промес, который блестяще разобрался с защитником и с близкого расстояния отправил мяч в сетку!

03:00 — ЦСКА больше держит мяч. Спартаковцы пытаются сдержать соперника.

16:30 — Матч начался!

15:30 — Стали известны составы команд!

13:25 — Аналитики ставят на «Спартак». Букмекеры из конторы Bwin считают красно-белых фаворитами. Профессионалы предлагают поставить на «Спартак» за 2.45. Шансы ЦСКА на победу оценены коэффициентом 3.10. Поставить на ничью можно за 3.10. По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.00, а на ТМ 2,5 гола — за 1.75. Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.75. Самые вероятные исходы — ничья 1:1 (6.00) и 0:0 (7.00). Коэффициент на гол Квинси Промеса — 3.75, на Зе Луиша и Луиса Адриано — по 4.25. (с) Чемпионат

12:00 — Команды определились с цветами игровых форм. Хозяева выйдут в красном комплекте, а гости – в черном.

Сегодня играем в красном! Напомним: дерби #СпартакЦСКА стартует на @otkritiearena в 16:30 по московскому времени. pic.twitter.com/97LkJp5QpT — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 10, 2017

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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