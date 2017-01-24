«Спартак» будет бороться с «Саутгемптоном» за право приобрести Мамаду Сако

Французский футболист английского «Ливерпуля» Мамаду Сако имеет два варианта для продолжения своей карьеры. Об этом утверждают европейские СМИ.

По некоторым данным, главные претенденты в борьбе за Сако — «Спартак» и «Саутгемптон». Сам 26-летний защитник собирается остаться в Англии. Однако если руководство москвичей удовлетворит требования игрока, он будет готов перебраться в Россию. Но на данный момент никаких официальных предложений по поводу трансфера этого футболиста «Ливерпулю» не поступало.

Напомним, в апреле прошлого года Сако был дисквалифицирован за сдачу положительного допинг-теста. Летом игрок был оправдан, однако с того момента главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп ни разу не выпустил защитника в официальных играх за клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Le10sport