«Спартак» будет бороться с «Саутгемптоном» за право приобрести Мамаду Сако

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Сако

Французский футболист английского «Ливерпуля» Мамаду Сако имеет два варианта для продолжения своей карьеры. Об этом утверждают европейские СМИ. 

По некоторым данным, главные претенденты в борьбе за Сако — «Спартак» и «Саутгемптон». Сам 26-летний защитник собирается остаться в Англии. Однако если руководство москвичей удовлетворит требования игрока, он будет готов перебраться в Россию. Но на данный момент никаких официальных предложений по поводу трансфера этого футболиста «Ливерпулю» не поступало.

Напомним, в апреле прошлого года Сако был дисквалифицирован за сдачу положительного допинг-теста. Летом игрок был оправдан, однако с того момента главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп ни разу не выпустил защитника в официальных играх за клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Le10sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Мурат Якин: «На первом сборе будем много работать над физикой»

Огласить весь список. Илья Казаков – о главных событиях, которые нас ждут в наступившем году

Широков:«Надеемся, что Дзюба расстрелял все патроны»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 