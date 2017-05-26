«Спартак» близок к покупке лучшего бомбардира чемпионата Австрии

«Спартак» проявляет интерес к форварду венской «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.

Кайоде, возможно, уже провел свой последний матч за «Аустрию». Об этом может свидетельствовать его пост в Facebook, где он благодарит болельщиков, партнеров и руководство «Аустрии» за проведенное время в клубе.

Также сообщается, что на игрока претендуют «Спартак», два клуба немецкой бундеслиги и один клуб АПЛ. В текущем сезоне 24-летний Оларенваджу Кайоде провел 48 матчей за «Аустрию» во всех турнирах и забил 24 мяча при семи голевых передачах.

Фото: Global Look Press

Источник: Completesportsnigeria.com