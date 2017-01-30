Совладелец «Вест Хэма»: «Отпустили Пайета ради единства команды»

Совладелец «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Салливан прокомментировал продажу Димитри Пайета в «Марсель». За трансфер Пайета «провансальцы» заплатили 29 миллионов евро.

«Хотели бы высказать искреннее разочарование тем, что Пайет не проявил те приверженность и уважение к «Вест Хэму», какие клуб и болельщики проявили к нему. Особенно после того, как мы предложили ему выгодный контракт в прошлом году на пять с половиной лет.

У нас нет никакой финансовой необходимости продавать лучших игроков, а решение отпустить Пайета принято с согласия тренера и в интересах единства клуба.

Уверен, что после прихода квалифицированных игроков «Вест Хэм» станет сильнее. Постараемся продлить нашу удачную серию из пяти побед, чтобы дальше подниматься по турнирной таблице вверх

Честно говоря, мы бы хотели оставить его в команде, чтобы сделать из него пример, что ни один игрок не значит больше, чем клуб», — заявил Салливан.

Димитри Пайет принял участие в 17 матчах Премьер-Лиги, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами, пока Славен Билич не исключил француза из первой команды.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal