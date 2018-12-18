Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, «Спартак» купил Айртона, Маттейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 декабря.

1. Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2018/19

«Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Ювентус» встретится с «Атлетико» и другие пары.

2. Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

«Зениту» в соперники достался «Фенербахче», «Краснодару» – «Байер».

3. «Спартак» объявил о приобретении защитника «Флуминенсе» Лукаса Айртона

21-летний бразилец присоединится к «Спартаку» на первом подготовительном сборе.

4. Илья Геркус в декабре покинет «Локомотив»

Сообщается, что функционер перейдет на более масштабную работу в российском футболе.

5. Гарет Саутгейт стал тренером года в Англии

Он вывел английскую сборную в полуфинал чемпионата мира и и Лиги наций.

6. Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018

19-летний капитан «Аякса» обошел Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля», Винисиуса Жуниора из «Реала» и других молодых звезд.

Фото: Global Look Press

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