Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, «Спартак» купил Айртона, Маттейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 декабря.
1. Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2018/19
«Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Ювентус» встретится с «Атлетико» и другие пары.
2. Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
«Зениту» в соперники достался «Фенербахче», «Краснодару» – «Байер».
3. «Спартак» объявил о приобретении защитника «Флуминенсе» Лукаса Айртона
21-летний бразилец присоединится к «Спартаку» на первом подготовительном сборе.
4. Илья Геркус в декабре покинет «Локомотив»
Сообщается, что функционер перейдет на более масштабную работу в российском футболе.
5. Гарет Саутгейт стал тренером года в Англии
Он вывел английскую сборную в полуфинал чемпионата мира и и Лиги наций.
6. Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018
19-летний капитан «Аякса» обошел Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля», Винисиуса Жуниора из «Реала» и других молодых звезд.
Фото: Global Look Press