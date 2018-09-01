Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, «Ростов» и «Рубин» разошлись ничьей, ЦСКА купил Арнора Сигурдссона. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Лига Европы

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 августа.

1. Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы

«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников; опубликован календарь матчей групповой стадии.

2. Премьер-лига. 6-й тур. «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью

Пока ростовчане теряют очки исключительно на домашней арене.

3. ЦСКА приобрел 19-летнего хавбека Арнора Сигурдссона

Армейцы продолжают усиливаться игроками из чемпионата Швеции.

4. «Реал» объявил о трансфере форварда Мариано Диаса

Доминиканец унаследовал 7-й номер от Криштиану Роналду.

5. Хуан Бернат стал игроком «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать 25-летнего защитника за 15 млн евро.

Фото: Global Look Press

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