Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, «Ростов» и «Рубин» разошлись ничьей, ЦСКА купил Арнора Сигурдссона. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 августа.
1. Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы
«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников; опубликован календарь матчей групповой стадии.
2. Премьер-лига. 6-й тур. «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью
Пока ростовчане теряют очки исключительно на домашней арене.
3. ЦСКА приобрел 19-летнего хавбека Арнора Сигурдссона
Армейцы продолжают усиливаться игроками из чемпионата Швеции.
4. «Реал» объявил о трансфере форварда Мариано Диаса
Доминиканец унаследовал 7-й номер от Криштиану Роналду.
5. Хуан Бернат стал игроком «ПСЖ»
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать 25-летнего защитника за 15 млн евро.
Фото: Global Look Press