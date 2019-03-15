В штаб-квартире УЕФА в Швейцарии прошла церемония жеребьевки четвертьфинальной стадии турнира. По ее итогам определились пары участников 1/4 финала ЛЧ.

Сегодня, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

По ее итогам определились пары клубов, которые поведут борьбу за выход в полуфиналы главного еврокубка:

«Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия)

«Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия)

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные -7 и 8 мая. Финал состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Фото: пресс-служба УЕФА

Источник: еженедельник «Футбол»