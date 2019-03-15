Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Автор: Владислав Маслов 0

В штаб-квартире УЕФА в Швейцарии прошла церемония жеребьевки четвертьфинальной стадии турнира. По ее итогам определились пары участников 1/4 финала ЛЧ. 

Сегодня, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

По ее итогам определились пары клубов, которые поведут борьбу за выход в полуфиналы главного еврокубка:

«Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия)
«Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия)
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные  -7 и 8 мая. Финал состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Фото: пресс-служба УЕФА
Источник: еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

лига чемпионов

Флэшбек в 1996 год, реванш за прошлогодний разгром, три очные встречи кряду. Итоги жеребьевки Лиги чемпионов

УЕФА открыл дело против «Барселоны»

«Барселона» намерена приобрести капитана «Аякса»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 