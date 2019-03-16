Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, «Крылья Советов» победили «Анжи», Пабло Мачин уволен из «Севильи». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 марта.

1. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

Первые матчи четвертьфинала ЛЧ состоятся 9 и 10 апреля, ЛЕ – 11 апреля.

2. Премьер-лига. 20-й тур. «Крылья Советов» уверенно победили «Анжи»

Александр Самедов сделал три голевых передачи в трех матчах за «крылышек».

3. Фабио Каннаваро назначен главным тренером сборной Китая

Легендарный защитник будет совмещать посты в сборной и «Гуаньчжоу Эвергранд».

4. Пабло Мачин уволен из «Севильи»

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Хоакин Капаррос.

5. 16 марта. Видеотрансляции матчей европейских чемпионатов

Смотрите на сайте еженедельника «Футбол» матчи: «Реал» — «Сельта», «Атлетик» — «Атлетико», «Торино» — «Болонья».

Фото: твиттер ПФК «Крылья Советов»

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